В дикий мороз Кишинев останется на целый день без света: Продукты не испортятся, но квартиры с «автономкой» станут ледяными

Сегодня на улице мороз, но поставщик электроэнергии это не останавливает. Электричества не будет в двух секторах столицы: Ботаника:
— ул. Христо Ботев 5/1, 3/3 — в период
Чеканы:
— ул. Джинта Латинэ 19/6, 21, 21/1, 21/2, 21/5, 23, 48, 48, Николае Милеску Спэтару 1, 1/1, ½, ⅔, 3, 3/1, П. Заднипру 18 — в период
— ул. Кэлэторилор 103, Кэрэмидарилор 81−105, переулок Мовилень 10, Узинелор 90, 96, 137−167 — в период
Также отключения электроэнергии ожидаются в ряде пригородов муниципия Кишинев и в некоторых районах Молдовы.