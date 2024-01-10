Где и с кем погадать в Пермском крае на Святки

В Коми-Пермяцком этнокультурном центре в Кудымкаре гадать будут по-своему. «Согласно коми-пермяцкому мифу, способностью предвидеть события обладают Чуды — невидимые обитатели лесов, полей, водоемов и другие банники, гуменники и хлевники. Они — первые пособники коми-пермяков в их гаданиях. Поэтому гадали раньше не только в избах, но и в подсобных помещениях, на улице, в поле», — рассказывала о традиции праздника руководитель театра коми-пермяцкой песни «Вежалун» Татьяна Щербинина. 12 января этноцентре гостей ждут гадания, интерактивная программа «В гостях у Чуда», мастер-классы и обрядовая кухня.