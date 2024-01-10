На станциях «Печатники» и «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро скоро появятся новые входы для пассажиров

Строительство нового наземного вестибюля на станции «Печатники» и входного павильона на станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро подходит к завершению. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На финишной прямой работы по строительству обоих объектов. Открытие наземного вестибюля на станции “Печатники” БКЛ и павильона на станции “Кленовый бульвар” БКЛ благоприятно скажется на комфорте пассажиров, поскольку они смогут экономить время и сокращать путь до нужного пункта назначения», — отметил Андрей Бочкарев.
Рабочие уже приступили к переносу ограждающих сооружений вокруг нового входного павильона, ведущего на станцию «Кленовый бульвар» со стороны музея-заповедника «Коломенское».
«Остались последние штрихи, и павильон будет доступен для использования. Уже сейчас жители и гости столицы могут оценить его интересное архитектурное решение. Форма вестибюля — авторское прочтение силуэта дворца Алексея Михайловича, расположенного в музее-заповеднике “Коломенское”», — отметил заммэра.
Концепция дизайна станции была представлена на международном конкурсе и победила во многом благодаря сильной привязке к истории и контексту места. В частности, использовались отсылки к народным ремеслам. Например, прообразом для необычных источников света зоны подуличного перехода и подземного вестибюля стали мотивы сетчатой керамики, которая была развита на территории Дьякова городища в Коломенском. Панели с перфорированным металлом и рассеивателем разбиты на девять типов и комбинируются так, чтобы создать ощущение множества точечных светильников.
Органично вписался в окружающую среду и дизайн входных вестибюлей еще одной станции БКЛ — «Печатников». По задумке архитекторов, они напоминают книжные полки, выполненные в черно-серой цветовой гамме. Книга в твердом переплете изображена и на гербе одноименного района столицы, а архитектура застройки на прилегающей территории отличается четкой геометрией форм и строгостью цвета.
Общая строительная готовность вестибюля № 1 «Печатников», обеспечивающего вход на станцию БКЛ со стороны улицы Гурьянова, а также пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию метро, превышает 90 процентов. Там полностью завершено сооружение основных конструкций и внутренних помещений. На финальной стадии находятся архитектурно-отделочные работы, также заканчивается монтаж инженерных систем и оборудования. При этом все инженерные системы, используемые на объекте, сертифицированы и проверены в соответствии с требованиями и нормами для эксплуатации в Московском метрополитене. Основная часть оборудования произведена российскими компаниями.
Вестибюль № 2, позволяющий пассажирам попасть на станцию «Печатники» БКЛ с Шоссейной улицы и перейти на платформу Печатники второго Московского центрального диаметра, открыли весной 2023 года одновременно с вводом в эксплуатацию станции метро.