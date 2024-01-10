На станциях «Печатники» и «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро скоро появятся новые входы для пассажиров

Концепция дизайна станции была представлена на международном конкурсе и победила во многом благодаря сильной привязке к истории и контексту места. В частности, использовались отсылки к народным ремеслам. Например, прообразом для необычных источников света зоны подуличного перехода и подземного вестибюля стали мотивы сетчатой керамики, которая была развита на территории Дьякова городища в Коломенском. Панели с перфорированным металлом и рассеивателем разбиты на девять типов и комбинируются так, чтобы создать ощущение множества точечных светильников.