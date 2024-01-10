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Школьников Астаны отправили на дистанционку

Из-за ухудшения погодных условий в столице Казахстана учеников начальных классов 10 января 2024 года отправили на дистанционку, сообщает Zakon.kz.
Сейчас в Ричмонде: +11° 8 м/с 58% 739 мм рт. ст. +8°
Школьников Астаны отправили на дистанционку
Источник: gov.kz

«В связи с ухудшением погодных условий 10 января 2024 года учащиеся 0−4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», — сообщили в столичном Управлении образования.

Ранее стало известно, что за ночь в Астане сделали почти 3,5 тыс. грузовых рейсов снега.

В городском акимате уточнили, что в связи с обильными осадками работа по очистке снега ведется посменно в круглосуточном режиме.

Снег вывозится на специальные полигоны.

По данным РГП «Казгидромет», в Астане 10 января облачно, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, порывы 15−20, днем временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью −16−18°, днем −1−3°.

образование