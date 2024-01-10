Школьников Астаны отправили на дистанционку

«В связи с ухудшением погодных условий 10 января 2024 года учащиеся 0−4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», — сообщили в столичном Управлении образования.
Ранее стало известно, что за ночь в Астане сделали почти 3,5 тыс. грузовых рейсов снега.
В городском акимате уточнили, что в связи с обильными осадками работа по очистке снега ведется посменно в круглосуточном режиме.
Снег вывозится на специальные полигоны.
По данным РГП «Казгидромет», в Астане 10 января облачно, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, порывы 15−20, днем временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью −16−18°, днем −1−3°.