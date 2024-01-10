Более 540 подарков собрали сотрудники Распадской на акции «Ёлка добра»

В декабре на предприятиях Распадской угольной компании (РУК) установили ёлки, на которых разместили открытки с детскими пожеланиями. Угольщики приобрели подарки для ребят и помогли исполнить их мечты.
В Междуреченске сотрудники уже побывали в центре социальной помощи семье и детям. Хоккейные клюшки, наборы для творчества, игрушки, сладости передали ребятам из многодетных семей, а также детям с ограниченными возможностями здоровья.
Работники шахты «Распадская-Коксовая», обогатительной фабрики «Распадская», разрезов «Распадский» и «Коксовый», Южно-Кузбасского геологоразведочного управления РУК вручили подарки воспитанникам детского дома № 5 «Единство». Ребята приготовили для гостей творческие выступления. А работники шахты «Распадская» устроили для детей социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних праздник с шоу мыльных пузырей и дискотекой сказочных героев.
На этой неделе угольщики передадут в центр социальной помощи семье и детям г. Новокузнецка очередную партию игрушек, наборов для творчества и спортивного инвентаря. Также работники исполнят мечты ребятишек, находящихся в хосписе и отделении детской онкологии и гематологии Кузбасской детской клинической больницы им. профессора Ю. Е. Малаховского.
Сотрудники Распадской угольной компании традиционно участвуют в акции «Ёлка добра». В этом году на пожелания детей откликнулись практически все коллективы предприятий, расположенных в Новокузнецке, Междуреченске, Осинниках и Калтане.
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