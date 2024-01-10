Более 540 подарков собрали сотрудники Распадской на акции «Ёлка добра»

На этой неделе угольщики передадут в центр социальной помощи семье и детям г. Новокузнецка очередную партию игрушек, наборов для творчества и спортивного инвентаря. Также работники исполнят мечты ребятишек, находящихся в хосписе и отделении детской онкологии и гематологии Кузбасской детской клинической больницы им. профессора Ю. Е. Малаховского.