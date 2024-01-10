Хабаровский «Амур» перед важнейшими матчами КХЛ остался без пятерых игроков

Хоккейный клуб «Амур», неизбалованный играми в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, находится на пороге того, что «запрыгнуть в последний вагон» и в этом сезоне в третий раз за время существования КХЛ побороться за Кубок Гагарина. Сейчас клуб отделяет от заветной восьмерки на востоке всего одно очко, однако у команды есть проблемы с составом перед важнейшими матчами нынешнего турнира, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сейчас на больничном находятся двое защитников и трое нападающих. Это Яков Рылов, второй после Ильи Ковальчука по возрасту игрок лиги. Также в лазарет угодил «русский канадец» Кэмерон Ли: при столкновении с игроком команды «Сибирь» в последнем матче 8 января сломал руку и выбыл минимум на шесть недель. Впрочем, у болельщиков хабаровской команды в последнее время к его игре есть много претензий. Но справедливости ради, он все-таки защитник, а не нападающий и в активе у него сейчас 13 очков. У Александра Хохлачева диагностировано заболевание, требующее специфического лечения. Он начнет тренировки с командой примерно через неделю. Дальше все будет зависеть от того, как быстро Саша наберет форму.
Но самое печальное — это отсутствие одного из важных «локомотивов» команды Алекса Броадхерста. По информации генерального директора «Амура» Романа Крамаря, нападающий уже тренируется с командой, но пока ему тяжело выдерживать нагрузки в игровом режиме. Сыграет он тогда, когда врачи дадут добро и он сам почувствует, что готов. Учитывая тяжесть перенесенного заболевания, и он и медицинский штаб делают максимум возможного. Сегодня он вряд ли выйдет на лед: «Сибирь» — прямой конкурент «тигров», и если она проиграет, то вылетит из восьмерки плей-офф, уступив место «Амуру», поэтому в «Платинум Арене» будет жестко.
Итого у «Амура» минус пять игроков, включая лидеров команды. И если ориентироваться на то, что хабаровчане пройдут «Сибирь», то далее январский календарь выглядит, мягко говоря, угрожающе: две игры с магнитогорским «Металлургом» (1 место в Восточной конференции), две игры с «Авангардом» (2 место в Восточной конференции), две игры с «Салаватом Юлаевым» (3 место в Восточной конференции) и по одной игре с «Локомотивом» (1 место в Западной конференции) и питерским СКА (4 место в Западной конференции).
Сможет ли главный тренер команды Андрей Мартемьянов перестроить оставшихся игроков в боеспособную команду — покажет время. Возможно, в составе хабаровчан мы увидим игроков из МХЛ и ВХЛ. Но в любом случае, у него нет выбора: надо вести команду в плей-офф, тем более, что ему это уже удавалось.