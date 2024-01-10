Хабаровский «Амур» перед важнейшими матчами КХЛ остался без пятерых игроков

Сейчас на больничном находятся двое защитников и трое нападающих. Это Яков Рылов, второй после Ильи Ковальчука по возрасту игрок лиги. Также в лазарет угодил «русский канадец» Кэмерон Ли: при столкновении с игроком команды «Сибирь» в последнем матче 8 января сломал руку и выбыл минимум на шесть недель. Впрочем, у болельщиков хабаровской команды в последнее время к его игре есть много претензий. Но справедливости ради, он все-таки защитник, а не нападающий и в активе у него сейчас 13 очков. У Александра Хохлачева диагностировано заболевание, требующее специфического лечения. Он начнет тренировки с командой примерно через неделю. Дальше все будет зависеть от того, как быстро Саша наберет форму.