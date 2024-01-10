В Иркутской области увеличился взнос за капремонт многоквартирных домов

Заметнее всего увеличатся взносы для жильцов домов, которые оборудованы одной или несколькими внутридомовыми инженерными системами (отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения). При этом речь идет о домах до шести этажей. Жители таких домов в южных районах области будут платить 7 рублей 47 копеек за «квадрат» (было — 6 рублей и 21 копейка) северных — 8 рублей 12 копеек (было 6 рублей и 90 копеек).