В Иркутской области увеличился взнос за капремонт многоквартирных домов

С 1 января в Иркутской области вступило в силу постановление об увеличении минимального размера взносов за капремонт. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Заметнее всего увеличатся взносы для жильцов домов, которые оборудованы одной или несколькими внутридомовыми инженерными системами (отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения). При этом речь идет о домах до шести этажей. Жители таких домов в южных районах области будут платить 7 рублей 47 копеек за «квадрат» (было — 6 рублей и 21 копейка) северных — 8 рублей 12 копеек (было 6 рублей и 90 копеек).
Для домов, которые оборудованы системами газоснабжения и имеющих высоту выше четырех этажей, взнос составит 10 рублей 13 копеек.
Жильцы домов до 8 этажей и с газовым оборудованием будут платить 7 рублей и 41 копейку на юге и 8 рублей 57 копеек на севере. Если в доме газа нет, то 6 рублей 66 копеек и 7 рублей 71 копейку за квадратный метр соответственно.