По словам синоптиков, в стране будет преимущественно облачно. Днем во многих районах Беларуси могут пройти осадки. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха составит от −3 до +2 градусов в зависимости от региона. Согласно прогнозу, местами ожидаются гололед и слабый туман. Предупреждают о гололедице на дорогах. Также синоптики отметили, что потепление продолжится в четверг.
В Беларуси объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объявлен желтый уровень погодной опасности по причине гололедицы. Об этом проинформировали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.