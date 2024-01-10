В Беларуси объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

По словам синоптиков, в стране будет преимущественно облачно. Днем во многих районах Беларуси могут пройти осадки. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха составит от −3 до +2 градусов в зависимости от региона. Согласно прогнозу, местами ожидаются гололед и слабый туман. Предупреждают о гололедице на дорогах. Также синоптики отметили, что потепление продолжится в четверг.