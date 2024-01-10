В магазинах Краснодарского края появятся полки с бесплатными продуктами

Авторы документа ссылаются на данные Росстата, согласно которым, в стране сохраняется проблема нерационального использования излишков продукции, которые зачастую превращаются в отходы. И это при том, что по итогам 2022 года в России за чертой бедности находились 14,3 млн человек. А чтобы заинтересовать бизнес в этом проекте предлагается внести в Госдуму еще один законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которые увеличат лимиты расходов направленные на благотворительность с 1 до 5% от выручки.