В Молдове более тысячи детсадов и школ не работали из-за погодных условий

Большинство из них (293) — в муниципии Кишинев, в муниципии Бельцы не работали 23 дошкольных и школьных учебных заведения. В целом по стране в Новоаненском районе остались закрытыми 54 школы и детских сада, Оргеевском районе — 47, Флорештском — 45, Унгенском — 45, Сынджерейском — 39, Фалештском — 33, Яловенском — 33, Ниспоренском — 32, Тараклийском — 31, Каушанском — 30, Теленештском — 30, Криулянском — 29, Кантемирском — 28, Каларашском — 26, Штефан-Водском — 26, Резинском — 25, Страшенском — 25, Глодянском — 24, Шолданештском — 20, Чимишлийском — 19, Леовском — 14, Дубоссарском — 13.