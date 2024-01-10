О минусах и плюсах жизни в Краснодаре честно рассказал сибиряк

— Я думал, что там дороги будут намного лучше, как бы без ям. А как приехал туда, в шоке был: кочки, ямы, люки. Один люк объезжаешь, въезжаешь в другие два люка. В Сибири дорога, считай, шикарная, как стеклышко, — сравнивает мужчина.