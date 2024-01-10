О минусах и плюсах жизни в Краснодаре честно рассказал сибиряк

Переехавший на Кубань год назад красноярец Руслан поделился своим мнением о жизни в Краснодаре. По словам экс-сибиряка, в южном городе много проблем, но преимущества могут перевешивать желание вернуться в Сибирь, сообщает NGS24.RU (18+).
По словам Руслана, основной причиной переезда из Красноярска в Краснодар стал сибирский климат, из-за которого члены семьи молодого человека часто болели.
— В Краснодаре же воздух чистый, небо чистое. Красноярск как бы в котле, а там равнина, всё продувает, — объясняет мужчина.
Руслан восторженно рассказывает о погоде в Краснодаре — в октябре в Сибири уже все ходят в куртках, а на юге — в шортах.
Встревожили сибиряка проблемы при устройстве на работу. По мнению Руслана, многие жители Краснодара настороженно относятся к конкуренции на рынке рабочих мест. Мужчина также считает, что в столице Кубани по той же причине сложно открыть свой бизнес.
— Пока деньги были, решил купить часы б/у на рынке. Перепродал, купил что-то другое, опять продал — вот так и пошло. В скором времени планирую машинами заниматься, — рассказывает Руслан.
Сибиряк считает, что в Краснодаре есть проблемы с общественным транспортом. В городе автобусы ходят редко, отсутствуют удобные и доступные приложения для отслеживания, а присутствие кондукторов — редкость. Дороги в кубанской столице, по мнению Руслана, хуже, чем в Красноярске.
— Я думал, что там дороги будут намного лучше, как бы без ям. А как приехал туда, в шоке был: кочки, ямы, люки. Один люк объезжаешь, въезжаешь в другие два люка. В Сибири дорога, считай, шикарная, как стеклышко, — сравнивает мужчина.
Среди минусов дорожной инфраструктуру бывший сибиряк также называет узкие дороги, которые становятся причиной пробок.
Мужчина удивляется, что в Краснодаре мало машин японского производства, а местные жители ездят на отечественных или немецких автомобилях.
Несмотря на то что население Краснодара ненамного меньше Красноярска, южному городу потребуются еще много ресурсов, чтобы догнать Красноярск по уровню развития, считает Руслан.
При этом бывший сибиряк выражает восторг парком Сергея Галицкого — проекта такого масштаба в Красноярске пока нет.
Остаться в Краснодаре или вернуться в Красноярск — сибиряк с 100% уверенностью пока не определился.
— Есть тоска. Больше из-за общения, круга своего. Все близкие мои в Красноярске, с кем я вырос, с кем родился. В Краснодаре нет такого. Там, в основном, чисто знакомые…