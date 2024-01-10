Белорусский врач назвал симптомы гонконгского гриппа

По его словам, основными признаками заболевания являются температура, превышающая 39 градусов, покраснение и болезненность глазных яблок, тошнота, позывы к рвоте, озноб и резкое ухудшение самочувствия. Другая вирусная инфекция, например, ОРВИ, развивается медленнее, что является главной отличительной чертой гриппа. Как отметил врач, опасными проявлениями болезни считаются одышка, судороги, кровотечения и эпизоды потери сознания. Шевцов предостерег, что гонконгский грипп передается воздушно-капельным путем. В группу риска входят маленькие дети, беременные женщины и пожилые люди. Меры предосторожности стоит соблюдать и пациентам с хроническими заболеваниями.