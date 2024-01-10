В Бахчисарае появится миниатюра Соборной мечети Крыма

Миниатюра Соборной мечети Крыма появится в Бахчисарайском парке миниатюр, сообщил директор парка Виктор Жиленко.
— В Бахчисарайском парке 86 миниатюр — достопримечательностей Крыма, выполненных в масштабе 1:25, — отметил он.
По словам Жиленко, миниатюра сооружения появится в парке накануне курортного сезона. При создании миниатюры сотрудники парка консультировались со специалистами, непосредственно принимавшими участие в возведении мечети.
Напомним, 9 декабря, в молельном зале Соборной мечети Крыма более 350 человек провели первый намаз. Богослужение прошло в тестовом режиме. Официально мечеть для посещения прихожан пока еще закрыта.