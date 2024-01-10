Чем опасна тридемия, грозящая волгоградцам из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19

В настоящее время волгоградцам грозят по большей части вирусы негриппозной этиологии. Однако одновременной циркулируют вирусы гриппа типа А и геновариант COVID-19 «Омикрон». Вирусолог Анатолий Альтштейн поделился с iz.ru, ситуацию, когда одновременно распространены три вируса, характеризуется в ряде стран как тридемия. С таких случая человек может заразиться сразу гриппом, ОРВИ и COVID-19. Впрочем, такие случаи редки, подтверждает вирусолог. Как уберечь кожу от старения из-за зимних холодов, узнайте из нашего материала.