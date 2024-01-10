Чем опасна тридемия, грозящая волгоградцам из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19

В Волгоградском управлении Роспотребнадзора подтвердили накануне сокращение пациентов с симптомами ОРВИ, обратившихся за первую неделю 2024 года в медучреждения региона. Их число снизилось на 32% по сравнению с последней неделей 2023 года.
Однако глава ведомства Анна Попова предполагает, что такие итоги свидетельствуют скорее о том, что в праздничные дни люди просто реже обращались за помощью к медикам. А с возвращением к трудовым будням количество заболевших вырастет, как это бывает ежегодно.
В настоящее время волгоградцам грозят по большей части вирусы негриппозной этиологии. Однако одновременной циркулируют вирусы гриппа типа А и геновариант COVID-19 «Омикрон». Вирусолог Анатолий Альтштейн поделился с iz.ru, ситуацию, когда одновременно распространены три вируса, характеризуется в ряде стран как тридемия. С таких случая человек может заразиться сразу гриппом, ОРВИ и COVID-19. Впрочем, такие случаи редки, подтверждает вирусолог. Как уберечь кожу от старения из-за зимних холодов, узнайте из нашего материала.