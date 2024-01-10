Стал известен размер единого пособия на детей в Иркутской области в 2024 году

Размер единого пособия на детей в целом по Иркутской области составил 16380 рублей в текущем году. При этом сумма денежной выплаты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местности равна 19918 рублей, а в других местностях Приангарья — 15315 рублей. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу «Госуслуги для родителей» в соцсети ВК (12+).