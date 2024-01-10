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Боец из Туапсе Алексей Романов погиб в зоне СВО

Прощание с погибшим в зоне СВО жителем Туапсе пройдет 12 января.
Боец из Туапсе Алексей Романов погиб в зоне СВО
Источник: телеграм-канал

Боец из Туапсе Алексей Романов погиб в зоне СВО. Жизнь Алексея Романова оборвалась 5 января.

«Уроженец Кемеровской области, он отправился на СВО добровольно. Заключил контракт, служил старшим разведчиком-сапером группы специального назначения. В боях за освобождение ДНР гвардии рядовой Алексей Романов проявил героизм, стойкость и мужество», — сообщили в пресс-службе Туапсе.

Уточняется, что похороны Алексея Романова, а также церемония прощания, состоятся 12 января. Проститься с воином можно с 11:00 до 12:00 в храме Святителя Алексия на улице Полетаева.