Боец из Туапсе Алексей Романов погиб в зоне СВО. Жизнь Алексея Романова оборвалась 5 января.
«Уроженец Кемеровской области, он отправился на СВО добровольно. Заключил контракт, служил старшим разведчиком-сапером группы специального назначения. В боях за освобождение ДНР гвардии рядовой Алексей Романов проявил героизм, стойкость и мужество», — сообщили в пресс-службе Туапсе.
Уточняется, что похороны Алексея Романова, а также церемония прощания, состоятся 12 января. Проститься с воином можно с 11:00 до 12:00 в храме Святителя Алексия на улице Полетаева.