Мигранты спасают демографию в Калининградской области

За январь-октябрь 2023 года число мигрантов (количество прибывших и количество выбывших) уменьшилось на 8692 человека — на 11,7%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Миграционный прирост населения уменьшился на 1010 человек или на 17,3%, сообщает Калининградстат.