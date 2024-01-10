Мигранты спасают демографию в Калининградской области

Естественная убыль населения в январе-октябре 2023 года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 344 человека. Число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза. Потери численности населения от естественной убыли компенсированы миграционным приростом.
За январь-октябрь 2023 года число мигрантов (количество прибывших и количество выбывших) уменьшилось на 8692 человека — на 11,7%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Миграционный прирост населения уменьшился на 1010 человек или на 17,3%, сообщает Калининградстат.