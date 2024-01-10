В новом году в Кузбассе реконструируют 170 объектов за 1,6 млрд рублей

По данным правительства Кузбасса, в 2024 году в регионе реконструируют 170 объектов за 1,6 млрд рублей. Всего в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроили 2 827 парков, скверов, дворов и набережных.
«Жители сами выбирают места для благоустройства. Благодаря их неравнодушию создаются и модернизируются детские и спортивные площадки, скейт-парки, пешеходные тротуары и велодорожки. В 2024 году по нацпроекту благоустроим 100 дворовых и 70 общественных территорий», — сказал Сергей Цивилев.
Так, в текущем году в Кемерове благоустроят Сквер новорождённых, который озеленят, отремонтируют пешеходные зоны и заменят садовую мебель. В Новокузнецке благоустроят бульвар им. Манеева и 10 пешеходных тротуаров.
В Анжеро-Судженске продолжат ремонтировать Центральный городской парк, а в парке по ул. С. Перовской поставят скейт-площадку. В Белове улучшат сквер ДК «Угольщиков», а в пгт Инской обустроят агитплощадку. В парке «Кировский» в Юрге установят лавочки и уличные фонари.