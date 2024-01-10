В новом году в Кузбассе реконструируют 170 объектов за 1,6 млрд рублей

«Жители сами выбирают места для благоустройства. Благодаря их неравнодушию создаются и модернизируются детские и спортивные площадки, скейт-парки, пешеходные тротуары и велодорожки. В 2024 году по нацпроекту благоустроим 100 дворовых и 70 общественных территорий», — сказал Сергей Цивилев.