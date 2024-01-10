Известная приморская женщина-предприниматель скончалась на Рождество

7 января умерла одна из самых известных женщин-предпринимательниц Приморья. Её имя было хорошо известно далеко за пределами региона.
Предпринимательской деятельностью Тамара Вавилова стала заниматься ещё в первые годы перестройки. Она знакома многим жителям края, как активный и успешный человек, создавший во Владивостоке такие знаковые для города бизнес-проекты, как «Усадьба Вавилово», арт-галерея «Ностальгия», кондитерский цех «Вишневый сад» и другие.
«Она начала бизнес, имея лишь стол, стул, телефон и огромное желание открыть свое собственное дело. Так появился кооператив “Гостиный двор”, один из первых кооперативов в постсоветском Владивостоке. Спустя год ее предприятие обслуживало уже около тысячи человек — почти столько же, сколько четыре гостиницы Владивостока», — пишет Telegram-канал Город В.
Об успехе предприятий Татьяны Вавиловой писали японские, немецкие и американские газеты. В 2000 году кафе-ресторан «Ностальгия» стал лауреатом Всероссийской национальной премии «Золотой журавль» в номинации «Лучший кафе-ресторан России».
Прощание с Тамарой Вавиловой состоится во Владивостоке 14 января.