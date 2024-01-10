Известная приморская женщина-предприниматель скончалась на Рождество

«Она начала бизнес, имея лишь стол, стул, телефон и огромное желание открыть свое собственное дело. Так появился кооператив “Гостиный двор”, один из первых кооперативов в постсоветском Владивостоке. Спустя год ее предприятие обслуживало уже около тысячи человек — почти столько же, сколько четыре гостиницы Владивостока», — пишет Telegram-канал Город В.