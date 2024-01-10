Заграница нам поможет? Снизятся ли в Крыму цены на яйца в 2024 году

Два последних месяца минувшего года для крымчан прошли под знаком стремительно дорожающих яиц. В ноябре цены на них уверенно пошли вверх, а в декабре разогнались со скоростью локомотива. Конечно, процесс попытались затормозить. krym.aif.ru выяснили, надолго ли.
Заграница нам поможет?
Ровно год назад десяток куриных яиц стоил, по данным еженедельного мониторинга Крымстата, 85 рублей за десяток. Февраль и март прошёл с ценниками 88−90 рублей. В июне куры увеличили «выпуск продукции», настало сезонное и ожидаемое снижение цен до 72−73 рублей за десяток. Но уже в остальные летние месяцы их стоимость поднялась до 80−85 рублей.
А потом пришла осень: сентябрь — 93−98 ₽, октябрь — 113−120 ₽, ноябрь — 127−142 ₽ Средняя цена в декабре составила 143−164 рублей за десяток. Жители полуострова выставляли в соцсетях фотографии ценников в магазинах, которые порой доходили до 200 и более рублей.
Впрочем, тогда министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук назвал снимки недостоверными и сообщил, что лично видел яйца категории С2 — кур-молодок, по цене в 100 рублей за десяток. Крупные, С1, в хорошей упаковке — да, дороже…
Большинство крымчан и не гнались бы за величиной, согласившись на продукцию от молодок.
С торговыми сетями достигнута договорённость. По информации заместителя министра промышленной политики Ирины Мезавцовой, меморандум об ограничении минимальной наценки на социально значимую продукцию соблюдают все крымские магазины и супермаркеты. Как раз яйца категории С2 по 100 рублей входят в эту договорённость. Но найти их в магазинах — квест ещё тот. Где-то «уже разобрали», где-то «не завезли». Где-то вообще были зафиксированы факты покупки большого количества для последующей перепродажи.
Подорожание яиц отмечено во многих регионах. Хотя два — Крым и Пензенская область, оказались впереди всех: стоимость яиц увеличилась более чем на 60% с начала года.
В конце прошлого года Россия открыла двери для яичного экспорта. Уже была завезена партия в более чем 600 тыс. штук из Азербайджана. На днях из Турции привезли первый яичный транш — 316 тысяч. Ожидаются поставки из Ирана.
Импорт, к сожалению, на ситуацию не повлияет. Во-первых, эти небольшие партии, разойдясь по регионам, не повлияют на рынок. Во-вторых, дешёвыми они точно не будут. По мнению генерального директора Росптицесоюза Галины Бобылевой, импорт не навредит отечественному производителю, но просто «растворится» незаметно для потребителя и никакого влияния на цены не окажет.
Дорогие вы наши!
Действия властей дали основания надеяться, что в 2024 году стоимость куриных яиц снизится. «Дефицита нет и точно не будет. А с учётом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — заявила журналистам в конце 2023 года вице-премьер Виктория Абрамченко, добавив, что цены стабилизируются после «спада предновогодней волны».
«Ни о каком дефиците куриных яиц в России не может быть и речи, — подтверждает Галина Бобылева, — за 2023 год (без учёта декабря) отечественные птицефабрики нарастили выпуск продукции на 1,9% по сравнению с этим же периодом прошлого года».
Но в вопросе цен эксперт не столь оптимистична. «Стоимость этого продукта носят ярко выраженный сезонный характер и традиционно имеют два ценовых пика в году — весной, в преддверии православной пасхи и майских праздников, и в конце декабря, перед Новым Годом, — объяснила она. — Как правило, в январе следует небольшое снижение цен, а на каждое лето приходится ценовой провал, яйца теряют в стоимости до 15%. По такому волнообразному графику и движутся цены, только с каждым годом на все более высоком уровне. С большой долей уверенности можно сказать, что по этому сценарию будут развиваться события и в 2024 году».
Оптимальная розничная цена на десяток яиц, по мнению эксперта, должна составлять 95−100 ₽ Это даст возможность производителям развиваться, и для покупателей вполне приемлемо. Проблему «взлётов» цен может решить заключение долгосрочных договоров между производителями и торговыми заведениями. Но торговля, как правило, отказывается от этого, предпочитая покупать яйца по разовым контрактам.
А Крым подстраховать от «яичных» проблем в будущем может только наращивание собственного производства. Сейчас на каждого крымчанина в среднем приходится 13 яиц в месяц, произведённых на полуострове. На самом деле, раза в два меньше: яйца востребованы ещё и пищевой промышленностью.