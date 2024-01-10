Заграница нам поможет? Снизятся ли в Крыму цены на яйца в 2024 году

Но в вопросе цен эксперт не столь оптимистична. «Стоимость этого продукта носят ярко выраженный сезонный характер и традиционно имеют два ценовых пика в году — весной, в преддверии православной пасхи и майских праздников, и в конце декабря, перед Новым Годом, — объяснила она. — Как правило, в январе следует небольшое снижение цен, а на каждое лето приходится ценовой провал, яйца теряют в стоимости до 15%. По такому волнообразному графику и движутся цены, только с каждым годом на все более высоком уровне. С большой долей уверенности можно сказать, что по этому сценарию будут развиваться события и в 2024 году».