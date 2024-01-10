В Хабаровск доставили первую партию машин из Китая по понтонной переправе

В тестовом режиме автомобили через погранпункт «Покровка — Жаохэ» завезли ещё летом, но полноценные поставки начались только сейчас. Понтонный мост через Уссури в Бикинском районе прошёл все необходимые испытания на грузоподъёмность, и теперь по нему могут проехать автовозы китайских поставщиков.