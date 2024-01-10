В Хабаровск доставили первую партию машин из Китая по понтонной переправе

В Хабаровск привезли первую партию автомобилей из Китая по понтонной переправе через реку Уссури. Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта со ссылкой на «Вести. Хабаровск».
В тестовом режиме автомобили через погранпункт «Покровка — Жаохэ» завезли ещё летом, но полноценные поставки начались только сейчас. Понтонный мост через Уссури в Бикинском районе прошёл все необходимые испытания на грузоподъёмность, и теперь по нему могут проехать автовозы китайских поставщиков.
«Направление достаточно уникально для Покровки, и я думаю, что оно будет ещё развиваться. С учётом работы лаборатории по освидетельствованию на безопасность, эта тенденция продолжится», — выразил уверенность начальник Хабаровского таможенного поста Евгений Данилов.
Напомним, пограничный пункт «Покровка — Жаохэ» возобновил работу в 2023 году после снятия пандемийных ограничений. В настоящее время он остаётся единственным пунктом пропуска через границу Хабаровского края, который обеспечивает автомобильные, грузовые и пассажирские перевозки в Китайскую Народную Республику в зимний период.