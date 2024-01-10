Мороз до минус 38 ударит в Челябинской области ночью 11 января

Сообщается, что в четверг в регионе будет облачно с прояснением, с горах местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный, его скорость составит 5−10 м/с, кое-где порывы до 14 м/с.
«Температура воздуха ночью 11 января минус 26−31, при прояснении — до 38 градусов», — говорится в комментарии синоптиков.
Завтра днем прогнозируется минус 19−24, в низинах столбики термометров покажут минус 27.
Информация об отмене занятий в школах публикуется с 5.30 до 7.30 утра на сайте Агентства новостей «Доступ».