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Мороз до минус 38 ударит в Челябинской области ночью 11 января

Мороз до минус 38 градусов ударит в Челябинской области ночью 11 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сейчас в Ричмонде: +12° 8 м/с 62% 738 мм рт. ст. +8°

Сообщается, что в четверг в регионе будет облачно с прояснением, с горах местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный, его скорость составит 5−10 м/с, кое-где порывы до 14 м/с.

«Температура воздуха ночью 11 января минус 26−31, при прояснении — до 38 градусов», — говорится в комментарии синоптиков.

Завтра днем прогнозируется минус 19−24, в низинах столбики термометров покажут минус 27.

Информация об отмене занятий в школах публикуется с 5.30 до 7.30 утра на сайте Агентства новостей «Доступ».