Впервые за несколько лет приморцы могут посетить знаменитый горнолыжный курорт КНДР

В Приморье, впервые после пандемии, предлагают туристические путевки в КНДР на знаменитый горнолыжный курорт Масикрён. Это место провинции Канвон в 180 километрах к востоку от Пхеньяна называют детищем Ким Чен Ына и одной из визитных карточек Северной Кореи. 4-дневный тур обойдется путешественникам в 750 долларов США, сообщает ИА PrimaMedia.
В эту стоимость входит перелет, оформление визы, проживание в гостиницах уровня 4 и 5 звезд, завтрак, транспортные перевозки внутри страны, экскурсии по программе и рускоговорящий гид. Кроме посещения самого курорта, программа включает осмотр главных достопримечательностей Пхеньяна: триумфальных ворот, монумента идеи Чучхе, памятника основанию Трудовой партии Кореи, посещение Пхеньянского метрополитена и площади имени Ким Ир Сена.
Горнолыжный курорт Масикрён построили по личному распоряжению Ким Чен Ына менее чем за год в 2013 году. Северокорейский лидер поручил создать амбициозный проект — одну из самых современных и больших горнолыжных баз в Юго-Восточной Азии в то время, когда Южная Корея готовилась к зимней Олимпиаде — 2018.
В пятизвездочном отеле на территории горнолыжной базы есть несколько бассейнов, сауна, кафе, рестораны, бары, бильярд, караоке и детская игровая комната. Туристам рекомендуют ехать в страну с долларами США, заранее приобретя валюту в России.
Как сообщили в краевом агентстве международного сотрудничества, такое туристическое предложение для приморцев появилось в результате договоренностей губернатора Приморья Олега Кожемяко с властями Северной Кореи во время визита главы региона в КНДР.
Первая группа туристов отправится в загадочную для россиян страну 9 февраля. Как сказали в туристической фирме, желающих немало — группа от 50 человек уже активно формируется.