Впервые за несколько лет приморцы могут посетить знаменитый горнолыжный курорт КНДР

Горнолыжный курорт Масикрён построили по личному распоряжению Ким Чен Ына менее чем за год в 2013 году. Северокорейский лидер поручил создать амбициозный проект — одну из самых современных и больших горнолыжных баз в Юго-Восточной Азии в то время, когда Южная Корея готовилась к зимней Олимпиаде — 2018.