Стало известно, сколько школ в Омске остались без питания

В департаменте образования мэрии Омска по запросу портала Om1.ru сообщили, сколько учебных заведений в городе остались без школьного питания. Как стало известно ранее, это случилось после зимних каникул из-за смены поставщиков.
По состоянию на 10 января речь идёт о девяти образовательных учреждениях. Сейчас там происходит перекомплектация пищеблоков. На время отсутствия питания школьников перевели на сокращённое расписание.
«Всеми школами составлены акты, подготовлены претензии и направлены организаторам питания. Продолжительность учебных занятий составляет менее 4-х часов в соответствии с действующими санитарными правилами. Вопрос находится на контроле в департаменте образования администрации города Омска», — прокомментировали в ведомстве.