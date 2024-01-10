Заводчанин из Екатеринбурга выиграл в лотерею миллион рублей

Житель Екатеринбурга, лаборант-испытатель одного из местных заводов по имени Сергей стал победителем 1516-го тиража «Русского лото». Мужчина купил три билета в мобильном приложении и по одному из них выиграл 1 миллион рублей.
По словам новоиспеченного миллионера, о своем выигрыше он узнал только спустя пять дней после розыгрыша, так как проглядел смс-оповещение.
«Сразу позвонил супруге и сообщил, что у нас появился радостный повод отпраздновать. Мы недавно купили квартиру, поэтому выигрыш пришелся очень кстати: потрачу на новую мебель и бытовую технику», — прокомментировал житель уральской столицы.