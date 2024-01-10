Самарцы не получат квитанцию за воду в январе

По информации «РКС-Самара», в этом месяце абоненты не получат бумажные квитанции за декабрь. Документы сформировали на основании ноябрьских показаний и разослали в последнем месяце прошлого года. Следующую квитанцию местным жителям отправят только в начале февраля 2024 года.