Самарцы не получат квитанцию за воду в январе

В Самаре местным жителям сообщили, что они не получат квитанции за воду в январе 2024 года. Горожанам напомнили о периоде передачи показаний счетчиков.
По информации «РКС-Самара», в этом месяце абоненты не получат бумажные квитанции за декабрь. Документы сформировали на основании ноябрьских показаний и разослали в последнем месяце прошлого года. Следующую квитанцию местным жителям отправят только в начале февраля 2024 года.
Кроме того, специалисты отмечают, что абоненты могут получить электронные версии квитанций через личный кабинет. Для этого необходимо перейти на официальный сайт компании.