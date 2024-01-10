234 дома в Екатеринбурге вновь остались без тепла

Жители микрорайонов Уктус и Вторчермет утром 10 января вновь пожаловались на холод в квартирах. Проблемы с отоплением еще в новогодние праздники ощутили на себе жители 234 домов в Чкаловском районе.
Снижение тепла случилось из-за аварии на котельной. Уже днем 9 января энергетики закончили ремонт на поврежденном участке. Однако поздним вечером на котельной «Южная» вновь произошла поломка.
— В настоящий момент батареи нагреваются, но эти отключения и нагревы происходят с 6 января, то есть нынешний нагрев — не показатель. Утром батареи были почти холодные, стояки — теплые. Мы просто уже устали. С 6 января наш чат обсуждает уже не квитанции, а батареи, — рассказала «КП-Екатеринбург» жительница одного из домов на улице Титова.
По ее словам, в личном кабинете свердловского филиала «T Плюс» изменилось время ремонтных работ. Судя по скрину из ее личного кабинета, они продлятся до 09:00 11 января. Примерно такая же ситуация и на Уктусе. 94-летняя жительница дома на улице Самолетной Тамара Бабанова уже несколько дней спасается подручными средствами.
— 6 января мне позвонил сын. Он живет на Щербакова 3\1. Сказал: «Мама, проверь у себя батареи». Они были едва теплые. А потом стали совсем холодные. У сына в доме не было тепла тоже. 8 января днем отопление у меня дома включили, но ненадолго. К вечеру его отключили снова. Чтобы не замерзнуть, днем я зажигаю на плите газ, а ночью сплю в теплом свитере и шерстяных носках. Знаю, что отопления нет и в других домах. Например, на Самолетной, 5. Там у меня живет подруга. За все время я так и не смогла дозвониться до домоуправления. Никаких объявлений об отключении отопления не было, — рассказала «КП-Екатеринбург» пенсионерка.
В пресс-службе «T Плюс» уже прокомментировали ситуацию.
— 9 января в 23:30 на котельной «Южная» на водогрейном котле произошло повреждение поверхности нагрева, он был отключен системой автоматической защиты. Отпуск тепла осуществлялся вторым котлом. Во время ремонтных работ подача тепла и горячей воды потребителям не прекращались. Дежурная ремонтная бригада к пяти часам утра завершила ремонт труб поверхностей нагрева котла и в 06:30 котел был включен в работу. Сейчас в котельной работают оба водогрейных котла, отпуск тепла потребителям увеличивается. Постепенно идет восстановление температурного режима в тепломагистралях и у потребителей, — рассказали «КП-Екатеринбург» в энергосбытовой компании.
Там также отметили, что энергетики принимают все меры для безаварийной работы котельной и восстановления теплоснабжения. Для этого на котельной круглосуточно дежурят ремонтные бригады и технические специалисты филиала.
В ситуацию с отоплением на Уктусе и Вторчермете вмешался и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. На утреннем объезде города глава отметил, что тепло вернулось как в дома, так и в школы и детские сады.
— Тепло есть везде. Я с утра проверил температурный режим в социальных учреждениях. Он позволяет содержать детей. Хотя с 00.00 до 06.00 один котел снова стоял. Это проблемная котельная, она в «Т Плюс» попала только этим летом. Четыре года была процедура банкротства. Планы по реконструкции этой котельной у компании есть. Ситуация на постоянном контроле, — заявил Алексей Орлов.
Ранее в администрации Екатеринбурга сообщили, что жителям, которые временно остались без тепла в морозы, сделают перерасчет.