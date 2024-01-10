234 дома в Екатеринбурге вновь остались без тепла

— 6 января мне позвонил сын. Он живет на Щербакова 3\1. Сказал: «Мама, проверь у себя батареи». Они были едва теплые. А потом стали совсем холодные. У сына в доме не было тепла тоже. 8 января днем отопление у меня дома включили, но ненадолго. К вечеру его отключили снова. Чтобы не замерзнуть, днем я зажигаю на плите газ, а ночью сплю в теплом свитере и шерстяных носках. Знаю, что отопления нет и в других домах. Например, на Самолетной, 5. Там у меня живет подруга. За все время я так и не смогла дозвониться до домоуправления. Никаких объявлений об отключении отопления не было, — рассказала «КП-Екатеринбург» пенсионерка.