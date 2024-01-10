Еще один волгоградец вступился за блогера, кинувшего младенца в сугроб

Я абсолютно уверен, что блогер — не враг сыну и не хотел ему навредить. Речь скорее об отсутствии у многих родителей базовых знаний о безопасном обращении с младенцами. И Сергей Косенко своими действиями привлек внимание к этой проблеме. Иногда папы и мамы совершают ошибки, на которые, безусловно, нужно указывать. Но чтобы научить, как правильно, а не наказать.