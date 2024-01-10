Еще один волгоградец вступился за блогера, кинувшего младенца в сугроб

Учить, а не наказывать родителей, использующих своих детей ради хайпа в интернете, призвал депутат облдумы Руслан Шарифов. Волгоградец заступился за блогера, который с размаху бросил в сугроб двухмесячного сына, чтобы порадовать подписчиков и получить их лайки под роликом, выложенным в Сеть. Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить по этому поводу уголовное дело.
Я абсолютно уверен, что блогер — не враг сыну и не хотел ему навредить. Речь скорее об отсутствии у многих родителей базовых знаний о безопасном обращении с младенцами. И Сергей Косенко своими действиями привлек внимание к этой проблеме. Иногда папы и мамы совершают ошибки, на которые, безусловно, нужно указывать. Но чтобы научить, как правильно, а не наказать.
Ранее за блогера вступился бывший депутат Волгоградской гордумы Илья Кравченко, отозвались на инцидент и рядовые волгоградцы.