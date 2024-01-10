Одним — йога, другим — баскетбол: Нижегородские ученые научились по генам подбирать нужный человеку вид спорта

Теперь подобрать нужный человеку вид спорта можно не только исходя из его личных предпочтений, но и в зависимости от генетической предрасположенности. Как выяснили ученые ННГУ, существует связь между определенными генами и исходным вегетативным статусом человека.
— Мы предположили, что для формирования мотивации необходимо учитывать.
индивидуальные особенности организма человека, — рассказала руководитель проекта, доктор медицинских наук, профессор кафедры спортивной медицины и психологии факультета ФКС ННГУ Наталья Нежкина. — При этом учитывались не только динамические показатели текущего функционального состояния, но и более глобальные системообразующие параметры. Одним из них является исходный вегетативный статус, обеспечивающий эффективную адаптацию организма к физическим нагрузкам. Он генетически обусловлен и не меняется на протяжении жизни.
Согласно проведенным исследованиям, в зависимости от типа ИВТ одни люди склонны к групповым занятиям спорта и малым физическим нагрузкам, другие — предпочитают заниматься в одиночку, но с большими силовыми тренировками.
— Люди одного ИВТ склонны к малым групповым формам работы. Они обладают хорошей физической выносливостью, но у них плохо развита сила и скорость. У другого типа исходного вегетативного тонуса преобладает экстраверсия, импульсивность, агрессивность и активность. У них хорошо развита сила и скорость, — пояснила заведующая кафедрой спортивной медицины и психологии факультета ФКС ННГУ Светлана Соколовская. — Конечно, нагрузки мы им будем подбирать разные. То есть мы подберём тренировку в соответствии с психологией и физическими качествами, чтобы он проявил свои сильные стороны, испытал удовольствие.
Участниками исследования стали 200 человек в возрасте старше 60 лет. Главной целью ученых было изучение мотивации пожилых людей и формирование у них интереса к занятиям спорта. Это позволит увеличить продолжительность и качество жизни. В течение трех месяцев все участники посещали специальные психофизические тренировки, разработанные в рамках проекта.
— Такая тренировка состоит из цикла практических занятий, каждое из которых включает три части, — рассказала тренер проекта, магистр факультета ФКС ННГУ Екатерина Михайлова. — Первая — активная, включающая динамические упражнения аэробного характера. Они обеспечивают мягкую тренировку симпатического отдела вегетативной нервной системы и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. Вторая часть включает статические физические упражнения, помогающие входить в состояние покоя. И, наконец, третья часть представляет собой сеанс психофизической саморегуляции в состоянии релаксации.