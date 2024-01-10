Одним — йога, другим — баскетбол: Нижегородские ученые научились по генам подбирать нужный человеку вид спорта

— Люди одного ИВТ склонны к малым групповым формам работы. Они обладают хорошей физической выносливостью, но у них плохо развита сила и скорость. У другого типа исходного вегетативного тонуса преобладает экстраверсия, импульсивность, агрессивность и активность. У них хорошо развита сила и скорость, — пояснила заведующая кафедрой спортивной медицины и психологии факультета ФКС ННГУ Светлана Соколовская. — Конечно, нагрузки мы им будем подбирать разные. То есть мы подберём тренировку в соответствии с психологией и физическими качествами, чтобы он проявил свои сильные стороны, испытал удовольствие.