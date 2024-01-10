Медицинский эксперимент проведут в одном из регионов Беларуси

Сроки эксперимента — с 22 января по 22 апреля 2024 года.
Водители механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов) будут проходить предрейсовые медицинские обследования в Детской центральной городской клинической поликлиники Гродно и кабинета ООО «БелСофт Осмотр».
Осмотры будут проводиться для того, чтобы установить факт наличия/отсутствия у водителя состояния алкогольного и наркотического опьянения. После этого медицинским специалистом, проводившим исследование, будет приниматься решение о допуске к работе водителя.
Предрейсовое обследование будет включать в себя:
- идентификацию личности водителя;
- опрос водителя на наличие жалоб;
- измерение температуры тела, пульса и артериального давления;
- определение концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе при помощи прибора;
- прохождение теста на внимательность.
Для проведения исследования будет применяться программно-аппаратный комплекс «Осмотр Плюс». Его разработали еще в 2021 году на пинском предприятии «Камертон» (филиал «Интеграла»). Это телемедицинское устройство, которое измеряет и регистрирует температуру тела, давление, пульс, концентрацию алкоголя в выдыхаемых парах и другие показатели.
Согласно постановлению, главное управление здравоохранения Гродненского облисполкома обязано ежемесячно информировать Минздрав о ходе эксперимента, а до 30 апреля отчитаться о его результатах.