Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Медицинский эксперимент проведут в одном из регионов Беларуси

МИНСК, 10 янв — Sputnik. На территории Гродненской области проведут медицинский эксперимент, в ходе которого водителей рейсовых транспортных средств будут проверять на алкоголь, следует из постановления Минздрава № 193, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале в среду.
Источник: Sputnik.by

Сроки эксперимента — с 22 января по 22 апреля 2024 года.

Водители механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов) будут проходить предрейсовые медицинские обследования в Детской центральной городской клинической поликлиники Гродно и кабинета ООО «БелСофт Осмотр».

Осмотры будут проводиться для того, чтобы установить факт наличия/отсутствия у водителя состояния алкогольного и наркотического опьянения. После этого медицинским специалистом, проводившим исследование, будет приниматься решение о допуске к работе водителя.

Предрейсовое обследование будет включать в себя:

  • идентификацию личности водителя;
  • опрос водителя на наличие жалоб;
  • измерение температуры тела, пульса и артериального давления;
  • определение концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе при помощи прибора;
  • прохождение теста на внимательность.

Для проведения исследования будет применяться программно-аппаратный комплекс «Осмотр Плюс». Его разработали еще в 2021 году на пинском предприятии «Камертон» (филиал «Интеграла»). Это телемедицинское устройство, которое измеряет и регистрирует температуру тела, давление, пульс, концентрацию алкоголя в выдыхаемых парах и другие показатели.

Согласно постановлению, главное управление здравоохранения Гродненского облисполкома обязано ежемесячно информировать Минздрав о ходе эксперимента, а до 30 апреля отчитаться о его результатах.

медицина