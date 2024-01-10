Медицинский эксперимент проведут в одном из регионов Беларуси

Для проведения исследования будет применяться программно-аппаратный комплекс «Осмотр Плюс». Его разработали еще в 2021 году на пинском предприятии «Камертон» (филиал «Интеграла»). Это телемедицинское устройство, которое измеряет и регистрирует температуру тела, давление, пульс, концентрацию алкоголя в выдыхаемых парах и другие показатели.