Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и гололедицы объявлен в Беларуси на 11 января

В четверг будет облачно, днем с прояснениями. Ночью во многих районах пройдут небольшие осадки, днем временами осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Днем местами метель. Ночью в отдельных районах, а днем на большей части территории на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный 5−10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с. Ночью местами, днем на большей части территории усиление ветра порывами до 15−20 м/с. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.



Температура воздуха ночью составит минус 4 — плюс 1 градус. Днем ожидается минус 2 — плюс 2 градуса, а во второй половине дня понижение до минус 10 градусов.