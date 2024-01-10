Педагоги и школьники получили новые возможности в Сферуме

Награды за достижения
Один из новых разделов в учебном профиле Сферума — «Награды». Теперь педагоги смогут мотивировать и поощрять школьников за их достижения в учебе, спорте и внеучебной деятельности. Учителя с верифицированным учебным профилем Сферума в VK Мессенджере могут выдавать награды школьникам прямо в чате класса или личной переписке. Награды будут видны в учебных профилях детей. Всего доступно шесть наград, каждый ученик может получить каждую награду только один раз. Полученные награды навсегда останутся в учебном профиле и будут видны всем пользователям.
Вот некоторые примеры наград:
— «Звездный час» — за отличный доклад;
— «Хочу все знать» — за активную работу на уроке;
— «Надежный помощник» — за помощь одноклассникам;
— «Пришел, увидел, все решил» — за победу на городской олимпиаде;
— «Чемпионский настрой» и «Школьный чемпион» — за спортивные достижения на уроке физкультуры или в спортивных соревнованиях.
Расшифровка видеозвонков и функция важных сообщений
Следующая новая функция — расшифровка видеозвонков. Теперь пользователи учебного профиля Сферум в VK Мессенджере могут получать текстовые расшифровки педагогических совещаний или родительских собраний. Возможность получать текстовый протокол педагогических совещаний или родительских собраний онлайн значительно упрощает доступ к информации и улучшает коммуникацию между педагогами и родителями.
Также добавлена функция важных сообщений, которая пригодится, когда необходимо оповестить всех участников чата о сообщении, чтобы они не пропустили важную и актуальную информацию. Например, родители могут получать уведомления о дате проведения родительского собрания или о проведении итоговой контрольной работы. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо в поле для сообщения в чате ввести три восклицательных знака, затем перейти на новую строку, нажав Shift + Enter, и написать текст. При отправке такого сообщения появится уведомление от сообщества «Сферум на связи», которое нужно подтвердить.
Цифровые инструменты для организации учебного процесса
Сферум в VK Мессенджере — российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей. Учебный профиль Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, не заменяя его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами и проводить опросы.
Новые функции Сферума, такие как награды за достижения, расшифровка видеозвонков и функция важных сообщений, помогут учителям мотивировать школьников, облегчить коммуникацию между участниками образовательного процесса и сделать учебу более интересной и продуктивной.