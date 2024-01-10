Педагоги и школьники получили новые возможности в Сферуме

Один из новых разделов в учебном профиле Сферума — «Награды». Теперь педагоги смогут мотивировать и поощрять школьников за их достижения в учебе, спорте и внеучебной деятельности. Учителя с верифицированным учебным профилем Сферума в VK Мессенджере могут выдавать награды школьникам прямо в чате класса или личной переписке. Награды будут видны в учебных профилях детей. Всего доступно шесть наград, каждый ученик может получить каждую награду только один раз. Полученные награды навсегда останутся в учебном профиле и будут видны всем пользователям.