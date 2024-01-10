Стало известно, в каком возрасте омичам легче устроиться на работу

Жители Омска оценили по десятибалльной шкале сложности трудоустройства. В среднем по рынку показатель составляет 6,6 балла из 10.
«Судя по оценкам самих кандидатов, проще всего сегодня искать работу омичам в возрасте 33−35 лет (4,3 балла) или чуть моложе. Сложнее всего приходится соискателям за 60: сложности трудоустройства они оценили в среднем на 7,1 балла», — сообщают специалисты SuperJob.
Со временем трудоустраиваться становится сложнее женщинам. Самый трудный возраст для построения карьеры — 42−53 года. Что касается мужчин, то им сложнее устроиться на работу после 60-ти.