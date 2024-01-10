Стало известно, в каком возрасте омичам легче устроиться на работу

«Судя по оценкам самих кандидатов, проще всего сегодня искать работу омичам в возрасте 33−35 лет (4,3 балла) или чуть моложе. Сложнее всего приходится соискателям за 60: сложности трудоустройства они оценили в среднем на 7,1 балла», — сообщают специалисты SuperJob.