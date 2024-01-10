Пуля, чашка, трубки: археологи провели раскопки на месте еврейского кладбища на ул. Черняховского

Во время проведенных для экспертизы исследований на глубине чуть больше полуметра была обнаружена часть городской мостовой, датированной XVIII веком, фрагменты надгробий с надписями на идиш и набор старинной бытовой утвари. Археологи нашли несколько курительных трубок и мундштуков разной степени сохранности, фрагменты посуды, монету 1797 года с профилем короля Пруссии Фридриха Вильгельма III, старинную свинцовую пулю, части фарфоровой чашки конца XVIII-начала XIX века с клеймом в виде вил.