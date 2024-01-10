Власти Калининградской области: запрета на аборты в частных клиниках нет

«Запретов на искусственное прерывание беременности по-прежнему нет: есть только принятая депутатами Законодательного собрания Калининградской области административная ответственность за склонение женщины к аборту. То есть права женщин не нарушены, прерывать беременность или нет — это всё так же их выбор, их решение», — говорится в ответе на запрос «Нового Калининграда».