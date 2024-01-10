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Диетолог рассказал, какие продукты помогут укрепить иммунитет

Сбалансированное питание поможет поддерживать иммунитет, если придерживаться его на регулярной основе, рассказал российский диетолог Алексей Кабанов.
Источник: Комсомольская правда

Диетолог рассказал, какие продукты помогут укрепить иммунитет.

Сбалансированное питание поможет поддерживать иммунитет, если придерживаться его на регулярной основе, рассказал российский диетолог Алексей Кабанов.

Прежде всего он рекомендует соблюдать баланс насыщенных и ненасыщенных жиров. Для этого нужно включать в рацион не только мясные и молочные продукты, но и растительные масла, орехи, рыбу, авокадо, пишет gazeta.ru.

Обязательно ежедневно добавляйте в рацион растительное масло, пару раз в неделю рыбу и орехи. Раз в неделю авокадо. Потребление мясных продуктов и молочных лучше сократить, — дал совет диетолог.

Помимо этого, эксперт советует сократить потребление сахара и постараться заменить его на фрукты и сухофрукты. Для укрепления иммунитета важно также есть достаточное количество растительной пищи — овощей, зелени, фруктов.

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