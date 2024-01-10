Диетолог рассказал, какие продукты помогут укрепить иммунитет.
Сбалансированное питание поможет поддерживать иммунитет, если придерживаться его на регулярной основе, рассказал российский диетолог Алексей Кабанов.
Прежде всего он рекомендует соблюдать баланс насыщенных и ненасыщенных жиров. Для этого нужно включать в рацион не только мясные и молочные продукты, но и растительные масла, орехи, рыбу, авокадо, пишет gazeta.ru.
Обязательно ежедневно добавляйте в рацион растительное масло, пару раз в неделю рыбу и орехи. Раз в неделю авокадо. Потребление мясных продуктов и молочных лучше сократить, — дал совет диетолог.
Помимо этого, эксперт советует сократить потребление сахара и постараться заменить его на фрукты и сухофрукты. Для укрепления иммунитета важно также есть достаточное количество растительной пищи — овощей, зелени, фруктов.