Льготный проезд введут на нижегородском автобусе Т-300 с 15 января

Льготный проезд для отдельных категорий граждан введут на нижегородском автобусе Т-300 с 15 января. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.
Пригородный маршрут Т-300 курсирует между нижегородской станцией метро «Пролетарская» и городом Кстово, многие нижегородцы ездят на нем на работу и добираются домой. Автобус следует через торговый центр Мега, поселок Ждановский, деревню Крутую и другие населенные пункты. Теперь льготники смогут оплачивать проезд со скидкой.
Напомним, ранее сообщалось, что автобусный маршрут Т-238 продлили до микрорайона Кузнечиха-2 в Нижнем Новгороде.