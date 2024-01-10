Группа «Маша и Медведи» отменила концерт в Перми

О болезни Козырева стало известно еще в конце декабря 2023 года. Но группа планировала ехать на гастроли без него. Однако в итоге от этой затеи решили отказаться. Как пояснила Макарова, в туре по Уралу и Сибири будет сниматься документальный фильм о коллективе, а без барабанщика «картина будет неполной».