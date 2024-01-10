В Челябинске начали массовую проверку автобусов и такси: в транспорте ищут иностранцев

Как пояснили в полиции, ищут не только тех, кто нарушает миграционное законодательство, но и тех, кто незаконно работает водителем. В Челябинской области иностранные граждане могут управлять общественным транспортом, только если у них есть разрешение на проживание, вид на жительство, либо они приехали из стран Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Кыргызстана и Казахстана).