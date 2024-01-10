Экстренное предупреждение об аномальных морозах выпустил Уралгидрометцентр

Синоптики Уралгидрометцентра вновь предупреждают свердловчан о морозах.
«10−13 января местами в Свердловской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более», — говорится в оперативном сообщении.
Согласно прогнозу, 11 января будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Днем ожидается −21…-26, ночью −27…-32 градуса.
В пятницу, 12 и 13 января, столбики термометров в дневные часы опустятся до −20…-28 градусов, ночью похолодает до −20…-25, на севере — до −30, а на крайнем севере до −35 градусов.