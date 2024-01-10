К юбилею Уфы в ТЮЗе поставили спектакль-обряд

Здесь смешалось все: история Башкирии, местные предания и традиции, народная культура и фольклор. Неспроста создатели к слову «спектакль» добавляют «обряд». По словам организаторов, это очень важное пояснение: обряд в данном случае означает рождение любимой Уфы.
Постановка получилась крайне динамичной. Одна сцена внезапно сменяется другой. И порой полностью противоположной. Еще секунду назад воевода Иван Нагой любовался рекой Сутолокой, как вот уже Акъял-батыр храбро сражается с Аждахой.
С пьесой «Уфа», написанной молодым драматургом Ренатой Насибуллиной, артистов и режиссера Анастасию Гайнанову познакомил директор ТЮЗа Арслан Зубайдуллин. Сюжет всем очень понравился, но как его воплотить на сцене, изначально было непонятно.
— Обычно режиссер видит пьесу и понимает, как ее нужно поставить. А тут было по-другому. Мы сначала долго и много обсуждали, искали, привносили, — делится Анастасия Муратовна. — Конечно, всегда хочется, чтобы материалом проникся зритель. Но для этого он должен откликаться и у нас. Поэтому рассуждали о том, что для нас означает город, почему он нам так дорог, за что мы его любим.
Главная мысль спектакля — «Дом там, где мне хорошо, а сердцу спокойно» — красной нитью проходит через все действо. Дом — это не просто строение, каменное здание, а место тепла и душевного уюта. Именно сердцем воевода Иван Нагой выбирает пространство для строительства будущей крепости. Посланник Ивана Грозного проникается природой, историями рек Агидели, Караидели и Сутолоки, а также легендами этого края.
Текста в постановке звучит не очень много. Все свои переживания и эмоции артисты передают с помощью танцев, жестов и движений. К слову, Анастасия Гайнанова является по совместительству руководителем театра в гриме De Bufo, где главные герои — клоуны. Поэтому в «бессловесных» спектаклях режиссер чувствует себя уверенно и прекрасно понимает, как заинтриговать зрителя.
— Я очень люблю визуальный театр, это правда, — смеется Анастасия Муратовна. — Но эпос не предполагает работу по системе Станиславского. Здесь должен быть другой подход. Мы взяли какие-то элементы пластического театра, комедии дель арте. Подумали, что такой способ существования поможет более точно и выпукло передать героев.
Мизансцены в спектакле оттачивались до последней минуты. Сложная декорация в виде огромной карты городища XIV века, на месте которого расположена Уфа, была полностью смонтирована за сутки до начала премьеры. Поэтому актеры не сразу смогли почувствовать все ее возможности. Анастасия Муратовна утверждает, что декорацию можно больше вовлекать в действия.
Во время читки к Анастасии Гайнановой подошла актриса Виктория Емелева и предложила свою помощь в качестве ассистента. Несмотря на то что Виктории в пьесе досталась сложная роль демона Аждахи, она с успехом смогла совместить ее с режиссерской работой.