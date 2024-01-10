К юбилею Уфы в ТЮЗе поставили спектакль-обряд

— Обычно режиссер видит пьесу и понимает, как ее нужно поставить. А тут было по-другому. Мы сначала долго и много обсуждали, искали, привносили, — делится Анастасия Муратовна. — Конечно, всегда хочется, чтобы материалом проникся зритель. Но для этого он должен откликаться и у нас. Поэтому рассуждали о том, что для нас означает город, почему он нам так дорог, за что мы его любим.