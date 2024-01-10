За год посещаемость музейных площадок ВДНХ выросла на 25 процентов

Как отметила Сергунина, самыми популярным у москвичей и гостей столицы стал центр павильон «Космонавтика и авиация», где рассказывают о развитии мировой и отечественной космической отрасли. Его посетили более 620 000 человек.
На втором месте по посещаемости — павильон «Макет Москвы», а на третьем — Музей городского хозяйства Москвы.
Также москвичи и гости столицы активно посещали музей славянской письменности «Слово», интерактивный музейный комплекс «Буран», Музей кино, исторический парк «Россия — моя история» и центр современный технологий «Биотех».
В выставочных павильонах представлены экспозиции, которые рассказывают о научных достижениях, новых технологиях и творческой индустрии Москвы. А в павильон «Умный город», где обновилась экспозиция, можно узнать об электронных сервисах и цифровых решениях, которые помогают москвичам влиять на жизнь города и делать его комфортнее. Там открыт VR-кинотеатр, где посетители могут отправиться в интерактивное путешествие по Москве и увидеть, как менялся город в разные эпохи.