За год посещаемость музейных площадок ВДНХ выросла на 25 процентов

В выставочных павильонах представлены экспозиции, которые рассказывают о научных достижениях, новых технологиях и творческой индустрии Москвы. А в павильон «Умный город», где обновилась экспозиция, можно узнать об электронных сервисах и цифровых решениях, которые помогают москвичам влиять на жизнь города и делать его комфортнее. Там открыт VR-кинотеатр, где посетители могут отправиться в интерактивное путешествие по Москве и увидеть, как менялся город в разные эпохи.