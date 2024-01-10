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Какие изменения вступают в силу в ЖКХ в 2024 году

В 2023 году законодатели приняли 14 поправок в Жилищный кодекс РФ, нацеленных на улучшение условий проживания в МКД и совершенствование оказания услуг потребителям коммунальных услуг. Напомним о тех, которые коснутся самого широкого круга людей.
Источник: минЖКХ РБ

С 1 июля 2024 года в регионе повысятся тарифы на жилищные услуги и коммунальные ресурсы — в среднем на 9%. Об этом ранее сообщал Башинформ. В 2023 году тарифы не менялись. Для сравнения: в Ленобласти тарифы повысятся на 10,2%, в Московской — на 10,7%, в регионах ЦФО — на 10%.

С той же даты с пенсионеров и нуждающихся в соцподдержке граждан банки перестанут снимать комиссию при оплате ЖКУ (почте оставили право взимать плату за свои услуги). Этот законопроект разработали депутаты из Башкирии.

В Жилищный кодекс внесены изменения, касающиеся обследования технического состояния многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта — теперь их можно проводить за счёт средств собственников помещений в МКД либо за счёт средств региона.

С 1 апреля 2024 года перепланировка будет считаться законной только после внесения произведённых изменений в ЕГРН. То же самое касается перевода помещения из нежилого в жилое или наоборот.

Кроме того, с 1 сентября вступят в силу обновлённые правила обслуживания лифтов — в них усиливаются меры по безопасности.

До 31 декабря 2024 года на территории городов России планируется создать системы онлайн-мониторинга энергоданных. Таковая должна обеспечивать ведение многоуровневого энергобаланса, мониторинга состояния теплосетей, ведения лицевого счета потребителя коммунальных ресурсов и т. д. До того же срока в городах хотят внедрить системы мониторинга выхода из строя объектов ЖКХ.

До конца 2024 года во всех вновь строящихся МКД будет реализовываться система «умный дом» в рамках цифровизации городского хозяйства. Также они будут охвачены интеллектуальными системами обращения с отходами, включая твердые коммунальные, находящимися в управлении региональных операторов.

ЖКХ