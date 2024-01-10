Какие изменения вступают в силу в ЖКХ в 2024 году

С 1 июля 2024 года в регионе повысятся тарифы на жилищные услуги и коммунальные ресурсы — в среднем на 9%. Об этом ранее сообщал Башинформ. В 2023 году тарифы не менялись. Для сравнения: в Ленобласти тарифы повысятся на 10,2%, в Московской — на 10,7%, в регионах ЦФО — на 10%.
С той же даты с пенсионеров и нуждающихся в соцподдержке граждан банки перестанут снимать комиссию при оплате ЖКУ (почте оставили право взимать плату за свои услуги). Этот законопроект разработали депутаты из Башкирии.
В Жилищный кодекс внесены изменения, касающиеся обследования технического состояния многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта — теперь их можно проводить за счёт средств собственников помещений в МКД либо за счёт средств региона.
С 1 апреля 2024 года перепланировка будет считаться законной только после внесения произведённых изменений в ЕГРН. То же самое касается перевода помещения из нежилого в жилое или наоборот.
Кроме того, с 1 сентября вступят в силу обновлённые правила обслуживания лифтов — в них усиливаются меры по безопасности.
До 31 декабря 2024 года на территории городов России планируется создать системы онлайн-мониторинга энергоданных. Таковая должна обеспечивать ведение многоуровневого энергобаланса, мониторинга состояния теплосетей, ведения лицевого счета потребителя коммунальных ресурсов
До конца 2024 года во всех вновь строящихся МКД будет реализовываться система «умный дом» в рамках цифровизации городского хозяйства. Также они будут охвачены интеллектуальными системами обращения с отходами, включая твердые коммунальные, находящимися в управлении региональных операторов.