Какие изменения вступают в силу в ЖКХ в 2024 году

С 1 июля 2024 года в регионе повысятся тарифы на жилищные услуги и коммунальные ресурсы — в среднем на 9%. Об этом ранее сообщал Башинформ. В 2023 году тарифы не менялись. Для сравнения: в Ленобласти тарифы повысятся на 10,2%, в Московской — на 10,7%, в регионах ЦФО — на 10%.