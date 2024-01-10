Выживал неделю на 20-градусном морозе: Волонтеры спасли продрогшего до костей кота с верхушки сосны в Петербурге

Последние дни ушедшего 2023 года прошли не сладко для рыжего кота в Петербурге. Четырехлапый забрался на 25-метровую сосну в поселке Солнечное и не смог спуститься обратно почти неделю. Он жалобно мяукал, прося помощи у людей. Один из местных жителей его услышал, вот только найти, где же пушистик прячется, не мог четыре дня. Смотрел мужчина везде, даже под сарай на участке заглянул. А 30 декабря вечером в процессе поисков увидел, как на сосне блеснули глаза. Оценив ситуацию, горожанин понял, что сам не справится, поэтому обратился за помощью к волонтерам «Кошкиспас».
— Первая спасательная операция проходила в ночь с 30 на 31 декабря, но по разным причинам она завершились с нулевым результатом. Во второй раз на место выдвинулись днем 31 декабря. Перед нами кота успели навестить пожарные. Но четвероногий испугался воды и забрался еще выше, — рассказали в пресс-служба спасательного отряда.
А тем временем мороз крепчал, и вода, которой пытались согнать пушистика, превратила сосну в ледяной столб. Но даже несмотря на это волонтеры смогли забраться на дерево, где почти на самой верхушке сидел кот. И хотя четвероногий явно не хотел спускаться, цеплялся за ветви и боролся со своим спасителем, его все же удалось вернуть на землю.
Сейчас восьмикилограммовый кот восстанавливается после пережитого стресса, как никак он почти неделю выживал на морозе.