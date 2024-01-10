Путин назвал свои любимые музеи

«Не так давно… Последний раз я был вместе с коллегами из СНГ в музеях Павловска, Пушкина (Царское село) и Петродворца. Совсем недавно, перед Новым годом», — сказал президент во время встречи с жителями города Анадырь, отвечая на вопрос о том, когда последний раз он ходил в музей.