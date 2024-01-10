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Путин назвал свои любимые музеи

АНАДЫРЬ, 10 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы жителей Чукотки, рассказал, что не так давно был в музее вместе с коллегами из СНГ, а в числе любимых у него Эрмитаж и Русский музей.
Источник: © РИА Новости

«Не так давно… Последний раз я был вместе с коллегами из СНГ в музеях Павловска, Пушкина (Царское село) и Петродворца. Совсем недавно, перед Новым годом», — сказал президент во время встречи с жителями города Анадырь, отвечая на вопрос о том, когда последний раз он ходил в музей.

Кроме того, в числе любимых он назвал музеи Санкт-Петербурга. «Это мои родные Эрмитаж, Русский музей. Я же там родился, вырос, в этих интерьерах проводил достаточно много времени. Преимущества советской школы заключались в том, что они давали детям возможность в массовом порядке знакомиться с произведениями искусства в наших собраниях», — поделился Путин.

выставки и музеи
Путин Владимир