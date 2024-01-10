Путин назвал свои любимые музеи

«Не так давно… Последний раз я был вместе с коллегами из СНГ в музеях Павловска, Пушкина (Царское село) и Петродворца. Совсем недавно, перед Новым годом», — сказал президент во время встречи с жителями города Анадырь, отвечая на вопрос о том, когда последний раз он ходил в музей.
Кроме того, в числе любимых он назвал музеи Санкт-Петербурга. «Это мои родные Эрмитаж, Русский музей. Я же там родился, вырос, в этих интерьерах проводил достаточно много времени. Преимущества советской школы заключались в том, что они давали детям возможность в массовом порядке знакомиться с произведениями искусства в наших собраниях», — поделился Путин.