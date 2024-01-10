Итоги дня: трамвай сгорел, ребенок подавился зубом, лучший двор выбирают в Хабаровске

Максим Сугоровский назначен на должность директора филиала АО «ДРСК»
1 января 2024 года директором филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» назначен Максим Сугоровский, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу АО «ДРСК».
Трамвай сгорел в Хабаровске
Хабаровские огнеборцы ликвидировали загорание трамвая на территории трамвайного депо, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Хабаровчанин вернулся из Таиланда, чтобы сесть на шесть лет
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску задержали жителя краевого центра, более шести лет находившегося в международном розыске, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В Хабаровске выбирают лучший зимний двор
Интернет-голосование в рамках смотра-конкурса «Лучший зимний двор» стартовало в Хабаровске. Городской смотр-конкурс «Лучший зимний двор, лучший новогодний фасад многоквартирного дома» проводится ежегодно. Состязание проходит в два этапа: районный и городской, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Хабаровчане мерзнут в холодных автобусах
Потолок ледяной, дверь скрипучая — этими строчками впору описывать состояние салонов общественного транспорта Хабаровска. Читатели ИА AmurMedia жалуются на холод в автобусах. Так, хабаровчанин рассказал, что вчера, 9 января, ехал на автобусе с работы и мало того, что на остановке промерз в ожидании, так еще и в салоне было холодно. Единственное отличие от улицы — нет ветра и сидишь, сообщил он ИА AmurMedia.
В Росптицесоюзе не уверены, что яйца подешевеют
Поставки яиц из-за рубежа вряд ли позволят снизить цены. Таким мнением с «Парламентской газетой» во вторник, 9 января, поделились в Российском птицеводческом союзе. По словам генерального директора союза Галины Бобылевой, объем завозной продукции слишком мал, чтобы серьезно повлиять на ситуацию на рынке, а добиться ограничения торговых наценок так и не удалось, со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+) сообщает ИА AmurMedia.
В Комсомольске-на-Амуре ребенок подавился вырванным зубом на приеме у стоматолога
Во время новогодних праздников в городской больнице Комсомольска-на-Амуре произошел инцидент: по информации, появившейся в СМИ, шестилетний мальчик на приеме у стоматолога подавился вырванным зубом. Прокуратура города назначила проверку на основании этой информации с формулировкой «о некачественном оказании ребенку медицинских услуг», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Под стражу заключили наркокурьера в Хабаровске
В Хабаровске в суд направлено уголовное дело о покушении на сбыт синтетических наркотиков, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
С нехваткой автобусов и хамством водителей столкнулись жители Хабаровска
Рабочая неделя в самом разгаре и очевидные проблемы с общественным транспортом не перестают беспокоить жителей краевого центра. По замечанию горожан, автобусов на линиях крайне мало и утром люди вынуждены замерзать на остановках, сообщает ИА AmurMedia.