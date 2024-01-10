Калининградские власти заявили, что сейчас не могут штрафовать водителей за парковку на газонах

В Калининграде власти сейчас не могут штрафовать водителей за парковку на газонах. Об этом сообщил представитель горадминистрации в комментариях её телеграм-канала.
Одна из подписчиц поинтересовалась, можно ли наказать водителей, которые паркуют свои авто на зелёный газон придомовой территории. Пользователи отметили, что в правилах благоустройства есть соответствующий пункт.
«Комитет муниципального контроля привлекает к административной ответственности за парковку на газонах. Но сейчас по указу президента наложен мораторий на неопределённое время, привлечь к административной ответственности невозможно, проводятся профилактические мероприятия», — говорится в сообщении.
Калининградка пожаловалась на езду по газону, но в ГИБДД не стали штрафовать водителя.