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Калининградские власти заявили, что сейчас не могут штрафовать водителей за парковку на газонах

Мораторий на наказания наложили по указу президента.
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Источник: Агентство «Москва»

В Калининграде власти сейчас не могут штрафовать водителей за парковку на газонах. Об этом сообщил представитель горадминистрации в комментариях её телеграм-канала.

Одна из подписчиц поинтересовалась, можно ли наказать водителей, которые паркуют свои авто на зелёный газон придомовой территории. Пользователи отметили, что в правилах благоустройства есть соответствующий пункт.

«Комитет муниципального контроля привлекает к административной ответственности за парковку на газонах. Но сейчас по указу президента наложен мораторий на неопределённое время, привлечь к административной ответственности невозможно, проводятся профилактические мероприятия», — говорится в сообщении.

Калининградка пожаловалась на езду по газону, но в ГИБДД не стали штрафовать водителя.