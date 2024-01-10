Погодные качели прогнозируются на Южном Урале до конца недели: перепад составит 30 градусов

Погодные качели ожидаются на Южном Урале в ближайшие дни: в пятницу потеплеет на 8−10 градусов, в субботу похолодает примерно на столько же, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ночью 11 января в Челябинской области ожидается минус 26−31, при прояснении — до 38 градусов. Днем в четверг будет минус 19−24, в низинах — до 27 мороза. В ближайшие сутки облачно с прояснением, местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, отдельные порывы до 14 м/с.
По данным синоптиков, ночью 12 января прогнозируется минус 19−24, при прояснении — до 29. Днем в пятницу будет минус 10−15, на юге — 8−13 градусов. Также облачно, местами небольшой, днем — умеренный снег, метели при порывах южного, юго-западного ветра до 17 м/с.
Днем и ночью в субботу, по предварительным расчетам, ожидается минус 18−23, на юге — до минус 14, умеренные снегопады ночью, в восточных районах — днем, порывы западного ветра до 14 м/с.
В Челябинске ночью 11 января минус 28−30, 12 января — минус 22−24, 13 января — минус 18−20. Днем в среду будет минус 21−23, пятницу — минус 10−12, субботу — минус 18−20 градусов.