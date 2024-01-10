Погодные качели прогнозируются на Южном Урале до конца недели: перепад составит 30 градусов

Ночью 11 января в Челябинской области ожидается минус 26−31, при прояснении — до 38 градусов. Днем в четверг будет минус 19−24, в низинах — до 27 мороза. В ближайшие сутки облачно с прояснением, местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, отдельные порывы до 14 м/с.