Путин отметил появление тренда на многодетность в России

Радует то, что у нас становится модным иметь много детей.
«По опросам общественного мнения, в 2022 г. 60% мужчин России и 70% женщин страны хотели бы иметь двух и более детей. И вот такой настрой на большую семью — он постоянно-постоянно укрепляется, подрастает. Это очень здорово», — подчеркнул президент.
По словам Путина, важно, чтобы государство поддерживало такие семьи.
«Мы и стараемся это делать, как вы видите, здесь целый набор поддержки — и ипотеки дешевые, и освобождение, кстати говоря, от налога на доходы. Если семья большая решила улучшить свои жилищные условия, что-то продает, тогда не платят налог. Единая система льгот — от беременности мамы до 18-летия ребенка. В общем, целый большой набор», — напомнил президент.
В ходе общения с жителями Чукотки Путин поддержал предложения об освобождении многодетных семей на Дальнем Востоке от налога на жилье и о мерах поддержки для многодетных отцов. При этом президент попросил «не трогать» маткапитал на предмет возможности покупки автомобиля. Взамен он предложил правительству РФ и Министерству промышленности РФ отдельно проработать вопрос с льготами по приобретению транспортных средств для многодетных семей на Дальнем Востоке.