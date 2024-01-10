Стало известно, когда в Воронежскую область вернутся 25-градусные морозы

В ночь на субботу, 13 января, под влиянием антициклона в Воронежской области ожидается мороз от −20 до −25 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Днем столбики термометров не опустятся ниже отметки −19 градусов. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.
В столице Черноземья в ночь на субботу, 13 января, температура опустится до −21 градуса. Днем воздух прогреется только до −15 градусов.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в четверг, 11 января, погоду в Воронежской области будет определять циклон, который несет с собой тепло и небольшой снег. Днем четверга в отдельных районах воздух может прогреться до +2 градусов.