Стало известно, когда в Воронежскую область вернутся 25-градусные морозы

В ночь на субботу, 13 января, под влиянием антициклона в Воронежской области ожидается мороз от −20 до −25 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Днем столбики термометров не опустятся ниже отметки −19 градусов. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.